Un caso di Dengue a Cremona, avviata disinfestazione di un quartiere

A contrarre la malattia virale, trasmessa tramite le punture di zanzare infette, un uomo residente al quartiere Po, a ridosso del centro del capoluogo lombardo. è ricoverato all'ospedale Maggiore e le sue condizioni, stando a quanto si è appreso da fonti mediche, sarebbero già in via di miglioramento

È stato confermato in serata dall'Ats Val Padana, che sta monitorando la situazione, un caso di febbre Dengue a Cremona. A contrarre la malattia virale, trasmessa tramite le punture di zanzare infette, un uomo residente al quartiere Po, a ridosso del centro del capoluogo lombardo. è ricoverato all'ospedale Maggiore e le sue condizioni, stando a quanto si è appreso da fonti mediche, sarebbero già in via di miglioramento. Resta comunque sotto osservazione. I sintomi sarebbero comparsi poco dopo il suo rientro da un viaggio a Cuba. Intanto, Comune ha disposto una disinfestazione capillare nel quartiere.