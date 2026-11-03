Falso allarme bomba per due voli arrivati a Fiumicino

L’allerta è scattata dopo una segnalazione anonima per due aerei della compagnia Ryanair in arrivo da Dublino e Lisbona. I controlli di sicurezza si sono conclusi per entrambi con esito negativo

Falso allarme bomba, all'aeroporto di Fiumicino, in mattinata, per due voli Ryanair arrivati rispettivamente da Lisbona e Dublino. A seguito di una segnalazione anonima su un presunto allarme bomba a bordo dei due voli, quello da Lisbona, atterrato intorno alle 9.40, e quello da Dublino atterrato alle 10.44, sono scattati, come da procedura, i controlli di sicurezza su aeromobili, passeggeri e bagagli e le operazioni di bonifica, da parte degli artificieri. Le operazioni delle forze dell'ordine si sono concluse poco dopo mezzogiorno, con esito negativo.