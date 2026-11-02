Marijuana coltivata in casa, sequestrate 245 piante nel Varesotto

Una coltivazione di marijuana con 245 piante in fiore, pronta per le successive fasi di lavorazione e con un potenziale valore commerciale superiore a 500mila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Varese a Gavirate, dove gli accertamenti hanno portato al sequestro dell'intera piantagione e alla denuncia in stato di libertà dei due titolari dell'impresa agricola a cui è stata ricondotta la coltivazione.

La coltivazione e il valore della produzione

Le piante erano coltivate in vaso e avevano raggiunto uno stadio avanzato di sviluppo. Le infiorescenze erano già formate e pronte per le successive operazioni di taglio, essiccatura e confezionamento. Gli esemplari presentavano dimensioni differenti: la maggior parte aveva un'altezza compresa tra circa 40 centimetri e un metro, mentre una delle piante arrivava a circa 1,80 metri. La quantità e le caratteristiche della coltivazione hanno richiesto ulteriori approfondimenti investigativi. Secondo le stime, una volta completati il ciclo di crescita e le successive lavorazioni, la produzione avrebbe potuto generare un valore superiore a 500mila euro.