Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno escluso ulteriori rischi per la popolazione, mentre restano ignoti il movente e l'identità dell'aggressore

Una sparatoria avvenuta nei pressi della spiaggia di Moss Landing, baia di Monterey in California, ha causato "numerosi morti e feriti", secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Monterey. Sul posto sono intervenuti agenti e investigatori, mentre Jetty Road e la spiaggia statale di Moss Landing sono state chiuse. Al momento non è stato reso noto il numero delle vittime, né il motivo che ha portato alla sparatoria o l'identità dell'aggressore. Le autorità hanno comunque escluso che esista un pericolo per la comunità.