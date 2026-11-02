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California, sparatoria vicino a una spiaggia. Lo sceriffo: "Numerosi morti e feriti"

Cronaca

Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno escluso ulteriori rischi per la popolazione, mentre restano ignoti il movente e l'identità dell'aggressore

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Una sparatoria avvenuta nei pressi della spiaggia di Moss Landing, baia di Monterey in California, ha causato "numerosi morti e feriti", secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Monterey. Sul posto sono intervenuti agenti e investigatori, mentre Jetty Road e la spiaggia statale di Moss Landing sono state chiuse. Al momento non è stato reso noto il numero delle vittime, né il motivo che ha portato alla sparatoria o l'identità dell'aggressore. Le autorità hanno comunque escluso che esista un pericolo per la comunità.

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