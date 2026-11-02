Le esplosioni sono avvenute intorno all’una di notte in via di Casal Bruciato e poi, circa venti minuti dopo, in via Giacomo Galopini, nel quartiere Tor Bella Monaca. I portoni d’ingresso dei palazzi davanti ai quali sono avvenuti gli scoppi sono stati danneggiati ma non risultano persone ferite
Bombe carta sono esplose nella notte a Roma. Due deflagrazioni avvenute a venti minuti di distanza l’una dall’altra. La prima bomba carta è esplosa intorno all'una di notte in via di Casal Bruciato. Lo scoppio ha danneggiato la vetrata del portone di ingresso di un palazzo e i vetri di alcune finestre dello stabile ma non ha provocato feriti. Situazione simile in via Giacomo Galopini, nel quartiere Tor Bella Monaca: la seconda esplosione è avvenuta circa venti minuti dopo e ha danneggiato il portone di ingresso e le porte di due appartamenti al piano terra.
Indagini in corso
Su quanto accaduto la scorsa notte indagano la squadra mobile della polizia di Stato e degli agenti del commissariato San Basilio. Per gli investigatori è importante far luce sulle esplosioni anche per chiarire se ci possa essere un collegamento fra le due bombe carta. Nelle scorse settimane c'erano stati episodi simili anche in altre periferie della città.