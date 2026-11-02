Le esplosioni sono avvenute intorno all’una di notte in via di Casal Bruciato e poi, circa venti minuti dopo, in via Giacomo Galopini, nel quartiere Tor Bella Monaca. I portoni d’ingresso dei palazzi davanti ai quali sono avvenuti gli scoppi sono stati danneggiati ma non risultano persone ferite

Bombe carta sono esplose nella notte a Roma. Due deflagrazioni avvenute a venti minuti di distanza l’una dall’altra. La prima bomba carta è esplosa intorno all'una di notte in via di Casal Bruciato. Lo scoppio ha danneggiato la vetrata del portone di ingresso di un palazzo e i vetri di alcune finestre dello stabile ma non ha provocato feriti. Situazione simile in via Giacomo Galopini, nel quartiere Tor Bella Monaca: la seconda esplosione è avvenuta circa venti minuti dopo e ha danneggiato il portone di ingresso e le porte di due appartamenti al piano terra.