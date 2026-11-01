Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Montichiari, maestra d'asilo muore per sospetta meningite: disposta l'autopsia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una maestra d'asilo di 53 anni è morta a Montichiari, in provincia di Brescia, per una sospetta meningite. L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, una frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando la donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta. 

L'autopsia

Sul corpo della 53enne sarà eseguita un'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare il sospetto di meningite, come comunicato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni. A seguito della tragedia, Ats Brescia ha avviato le procedure di profilassi preventiva per tutte le persone che sono entrate in contatto con l'insegnante negli ultimi giorni, in particolare bambini e familiari. La scuola riaprirà regolarmente domani.

Vedi anche

Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

Cronaca: Ultime notizie

Che tempo farà a novembre? Cosa dicono le prime proiezioni

Cronaca

Il mese di novembre debutta all’insegna di un netto calo termico con massime in discesa fino a 10...

A14, forte grandinata e maxi tamponamento: 12 auto coinvolte, 1 ferito

Cronaca

Il maltempo ha colpito all'altezza del chilometro 100 provocando una serie di scontri in entrambe...

Roma, 34enne investito da un'auto in via Colombo: morto sul posto

Cronaca

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul...

Positano, auto sfonda ringhiera e resta in bilico: tragedia sfiorata

Cronaca

L'incidente si è verificato lungo via Guglielmo Marconi. Stando a quanto si apprende, un giovane...

Uomo trovato morto a Gangi, nel Palermitano: su corpo colpi di pistola

Cronaca

Il corpo è stato trovato fuori dall'auto della vittima, l'allevatore Gaetano Alessandro Barreca...

Cronaca: i più letti