L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta

Una maestra d'asilo di 53 anni è morta a Montichiari, in provincia di Brescia, per una sospetta meningite. L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, una frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando la donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta.