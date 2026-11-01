Montichiari, maestra d'asilo muore per sospetta meningite: disposta l'autopsiaCronaca
L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta
Una maestra d'asilo di 53 anni è morta a Montichiari, in provincia di Brescia, per una sospetta meningite. L'insegnante, Mira Jovovic, lavorava nella scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, una frazione di Montichiari. Nei giorni scorsi aveva accusato febbre, forte mal di testa e un peggioramento delle condizioni di salute. La situazione è precipitata ieri, quando la donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta.
L'autopsia
Sul corpo della 53enne sarà eseguita un'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare il sospetto di meningite, come comunicato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni. A seguito della tragedia, Ats Brescia ha avviato le procedure di profilassi preventiva per tutte le persone che sono entrate in contatto con l'insegnante negli ultimi giorni, in particolare bambini e familiari. La scuola riaprirà regolarmente domani.