Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

Cronaca
Facebook Chiara Arduino

La giovane della provincia di Cuneo si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. Appassionata fin da piccolissima, aveva iniziato da piccolissima come atleta per poi diventare maestra

ascolta articolo

È morta a soli 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci della provincia di Cuneo stroncata da un malore. A darne notizia è la Federazione Italiana Sport Invernali che ha espresso il suo cordoglio in una nota. "Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino”, si legge. "Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale". La giovane si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. "La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso", chiude il comunicato.

Chiara Arduino
Chiara Arduino - Facebook

Cronaca: Ultime notizie

Caso Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere e volere”

Cronaca

La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel...

Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

Cronaca

La giovane della provincia di Cuneo si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva...

Doppio cognome, cresce l'utilizzo: a Milano lo ha un neonato su 5

Cronaca

Secondo i dati dell'anagrafe, sui 9.147 bimbi nati in città nel 2024 il 18,6% ha il doppio...

Terremoto a Trapani, scossa di magnitudo 4.7 al largo delle Egadi

Cronaca

Avvenuto alle 6.07, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è avvenuto ad una...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

La strage all'ospedale Nasser di Gaza, con 20 vittime tra cui cinque giornalisti, domina le...

13 foto

Cronaca: i più letti