Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

È morta a soli 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci della provincia di Cuneo stroncata da un malore. A darne notizia è la Federazione Italiana Sport Invernali che ha espresso il suo cordoglio in una nota. "Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino”, si legge. "Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale". La giovane si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. "La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso", chiude il comunicato.