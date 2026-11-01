Addio a Giuseppe Silvestrini, portò al successo Unieuro

Aveva 85 anni. Accanto alle sue attività imprenditoriali era molto impegnato nel sociale con promozione di iniziative in campo sanitario, sportivo e accademico, come l'apertura dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna

È morto all'età di 85 anni l'imprenditore romagnolo Giuseppe Silvestrini, ex presidente di Unieuro e protagonista del successo del gruppo di elettronica di consumo. Silvestrini era presidente della società di gestione dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì-Ravenna, la FA srl. Accanto alle sue attività imprenditoriali era molto impegnato nel sociale con promozione di iniziative in campo sanitario, sportivo e accademico, come l'apertura dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna.