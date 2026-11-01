Addio a Giuseppe Silvestrini, portò al successo Unieuro

Aveva 85 anni. Accanto alle sue attività imprenditoriali era molto impegnato nel sociale con promozione di iniziative in campo sanitario, sportivo e accademico, come l'apertura dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna
È morto all'età di 85 anni l'imprenditore romagnolo Giuseppe Silvestrini, ex presidente di Unieuro e protagonista del successo del gruppo di elettronica di consumo. Silvestrini era presidente della società di gestione dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì-Ravenna, la FA srl. Accanto alle sue attività imprenditoriali era molto impegnato nel sociale con promozione di iniziative in campo sanitario, sportivo e accademico, come l'apertura dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna.
De Pascale: "Attento al rapporto con territorio e comunità"
"Un imprenditore attento al rapporto con il territorio e le comunità", lo ha ricordato il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, "figura di grande concretezza, ha portato la sua visione imprenditoriale nelle sfide professionali, è un riconosciuto protagonista dell'economia romagnola". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, lo ha ricordato come "un capitano d'impresa di rango internazionale, tenace sostenitore di progetti di sviluppo, figura di spicco di Forlì e della Romagna".