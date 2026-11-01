Erba, donna morta nella piscina di casa: arrestato l'ex marito

Nei confronti dell'ex marito di Patrizia Monteleone, la donna di 64 anni trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina di casa a Buccinigo, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli esiti dell'indagine della procura di Como, la donna sarebbe morta per soffocamento, prima di essere gettata in acqua

È stato arrestato a Benevento l'ex marito di Patrizia Monteleone, la donna di 64 anni trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina di casa dell'uomo a Buccinigo, frazione di Erba in provincia di Como. Nei confronti di Carmine Civitillo, 76 anni, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli esiti dell'indagine della procura di Como, la donna sarebbe morta per soffocamento, prima di essere gettata in acqua.

La tragedia a Buccinigo

A dare l'allarme era stato proprio il 76enne, sostenendo di essere uscito di casa al mattino per andare verso Lecco, per poi essere rientrato dopo qualche ora e avere trovato in acqua l'ex moglie, che da due anni era in carrozzina a causa di un problema di salute. L'uomo risulta attualmente indagato per omicidio volontario pluriaggravato.

Le minacce alla ex moglie

Secondo le ricostruzioni, Civitillo si sarebbe reso protagonista già in passato di minacce contro l'ex moglie. Come testimoniato dai tre figli della coppia, l'avrebbe minacciata di "affogarla prima o poi". Dopo la tragedia, il figlio della donna avrebbe poi provato a soccorrerla a seguito della telefonata del padre e avrebbe notato la carrozzina della madre a bordo piscina ancora bagnata. Un dettaglio ritenuto da subito sospetto: secondo gli inquirenti, qualcuno avrebbe recuperato il corpo in acqua prima di fuggire. Inoltre, come confermerebbero le immagini delle telecamere installate nella zona, Civitillo sarebbe rientrato a casa prima delle 11: un'informazione che smentisce così la sua ricostruzione, secondo cui il rientro era avvenuto verso mezzogiorno.