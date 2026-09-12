All'indomani della morte della ragazzina, il pm Fabrizio Givri aveva indagato i titolari dei bagni Segesta. Ora nel registro degli indagati sono state iscritte altre quattro persone: i titolari della azienda produttrice della vasca, della provincia di Cuneo, e dell'impresa di installazione (difesi dall'avvocato Giovanni Roffo), di Sestri Levante. I nuovi indagati hanno ricevuto l'avviso di garanzia per permettere loro di partecipare agli accertamenti tecnici. Il 24, infatti, la dottoressa Rossana Prola, esperta di funzionamento di piscine e già incaricata da altre procure per incidenti simili, inizierà la consulenza per capire cosa sia successo.

L'autopsia e la donazione degli organi

La famiglia di Alice, assistita dall'avvocato Stefano Savi, aveva subito acconsentito alla donazione degli organi, ma per consentire l'esame autoptico solo i reni e il fegato erano stati effettivamente espiantati subito dopo il decesso, mentre cuore e polmoni erano stati sottoposti ad accertamenti. La piccola piscina resta sotto sequestro. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo un metro. E sarà proprio l'accertamento tecnico a chiarire l'esatta dinamica.