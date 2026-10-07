Introduzione
La Toscana si prepara a una fase di maltempo intenso. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale, che resterà in vigore fino alle 17 di domani, 8 ottobre. Sono attesi temporali anche localmente molto intensi, con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Per questo, diversi sindaci toscani hanno quindi deciso di adottare provvedimenti precauzionali, disponendo la chiusura delle scuole in diversi comuni. Le ordinanze non sono però uniformi in tutta la regione. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Il maltempo in Toscana
L'avviso emesso dal Centro Funzionale Regionale riguarda tutte le aree della Toscana. Il bollettino regionale segnala per la giornata di domani, 8 ottobre, precipitazioni o temporali su tutta la regione. Sono attesi fenomeni localmente forti e persistenti con raffiche che potranno superare gli 80 chilometri orari. Sulle zone nord-occidentali e lungo la catena appenninica sono previsti anche picchi di precipitazione particolarmente elevati.
Scuole chiuse a Livorno
Tra i primi Comuni toscani ad aver disposto la sospensione delle attività didattiche a causa del maltempo troviamo Livorno. L'amministrazione ha stabilito la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre ai servizi educativo-scolastici pubblici e privati, per il periodo interessato dall'allerta arancione. Lo stesso provvedimento prevede la chiusura al pubblico di parchi, cimiteri e altre strutture comunali. Oltre a Livorno, il provvedimento coinvolge anche Piombino, Campo nell’Elba, Portoferraio, Campiglia, San Vincenzo, Suvereto.
Stop anche a Pistoia
Anche a Pistoia sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza comunale è in vigore fino alle 17 di giovedì 8 ottobre. Nella stessa fascia oraria sono state disposte anche la chiusura di parchi, aree gioco, cimiteri e impianti sportivi comunali. Stesso provvedimento è stato adottato anche a Pescia, Pistoia, Monsummano Terme, Buggiano, Montecantini, Massa e Cozzile.
Chiusure a Massa-Carrara
Provvedimento analogo è stato adottato anche nella provincia di Massa-Carrara. Nello specifico, si tratta dei comuni di Carrara, Mulazzo, Pontremoli e Fivizzano. L'amministrazione di Carrara ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido e di altre strutture educative. La misura riguarda anche le scuole paritarie private, l'Accademia di Belle Arti e l'Università di Pisa presenti sul territorio interessato dal provvedimento.
Sospese attività didattiche a Grosseto
Diversi provvedimenti riguardano anche la provincia di Grosseto. Nel capoluogo, per la giornata di giovedì 8 ottobre, è stata prevista la chiusura delle scuole superiori per possibili problemi legati alla mobilità degli studenti durante la fase di maltempo.
Altri Comuni della Maremma hanno adottato misure più estese. Tra le città interessate troviamo Manciano, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Sorano, Scansano e Orbetello, con provvedimenti che in alcuni casi riguardano tutte le scuole presenti sul territorio comunale.
Scuole chiuse anche a Pisa
Anche il territorio di Pisa è interessato dall'allerta arancione, con temporali forti, precipitazioni localmente persistenti, possibili grandinate e colpi di vento. Sono previsti cumulati di pioggia significativi, con picchi localmente elevati soprattutto nelle zone interne e settentrionali. Per questo, è stata disposta la chiusura delle scuole nei comuni pisani di Montescudaio, Santa Luce, Riparbella, Casale Marittimo, Guardistallo.
I provvedimenti a Firenze
A Firenze le scuole non saranno chiuse, ma il provvedimento del Comune dispone invece chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, dei cimiteri comunali, delle ciclopiste fluviali lungo l'Arno. Inoltre è stato annunciato il divieto di attività all'aperto nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, la sospensione della fermata Cascine della tramvia T1 e ulteriori limitazioni per mercati, spettacoli e attività nelle aree verdi.
Allerta gialla in altre regioni
L'ondata di maltempo, con possibili rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate, coinvolgerà anche altre zone dello Stivale. Oltre all'allerta arancione in Toscana, viene valutata l'allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.
Le previsioni di domani 8 ottobre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da un generali condizioni di tempo instabile o a tratti perturbato, con precipitazioni anche diffuse su gran parte delle regioni. Le piogge saranno via via più estese e intense verso sera e notte. Meno piogge in Emilia Romagna. Temperature massime attese tra i 16-17°C ad Aosta e Bolzano e i 24°C a Bologna.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo su Toscana, Lazio e Appennini. Sono attese piogge e temporali localmente intensi lungo la costa. Possibile formazione di trombe marine. Tempo instabile anche sulla Sardegna e più asciutto sui settori adriatici. Valori massimi compresi tra i 20-21°C a Campobasso e l'Aquila e i 26-27°C ad Ancona e Pescara.
- Sud e Sicilia: Escluse precipitazioni degne di nota, ad eccezione del Salento. Verso sera e notte sono previsti peggioramenti sulla Campania con temporali e localmente sulla Sicilia occidentale. Massime attese tra i 23°C a Potenza e i 30-31°C a Bari e Palermo.