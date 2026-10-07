Anche a Pistoia sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza comunale è in vigore fino alle 17 di giovedì 8 ottobre. Nella stessa fascia oraria sono state disposte anche la chiusura di parchi, aree gioco, cimiteri e impianti sportivi comunali. Stesso provvedimento è stato adottato anche a Pescia, Pistoia, Monsummano Terme, Buggiano, Montecantini, Massa e Cozzile.