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Sicurezza in piscina, come cambiano le regole? Sky Cube 23/7

Cronaca

La Camera ha dato il via libera all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, dopo le tante tragedie delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. Vediamo cosa cambierà con le nuove regole nello Sky Cube con Stefania Pinna, Francesco Saverio D’Apuzzo, Segretario di AcquaNet, Associazione dei Costruttori di Piscine e Luca Lucentini, Direttore del Censia, Centro nazionale Sicurezza delle Acque dell'Iss

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Sky Cube 23/7 - Sicurezza in piscina, come cambiano le regole?

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