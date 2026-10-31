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Roma, bambino di un anno e mezzo muore soffocato da un pezzo di mela

Cronaca
©Ansa

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava mangiando il frutto quando un boccone gli sarebbe andato di traverso ostruendo le vie respiratorie. Immediata la richiesta d'aiuto da parte dei familiari al numero unico per le emergenze e la corsa d'urgenza in ambulanza verso il policlinico Agostino Gemelli. Il bambino è morto poco prima dell'arrivo in ospedale

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Un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela mentre stava cenando con i genitori nella sua casa a Roma. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia in zona La Storta, estrema periferia nel quadrante Nord della capitale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava mangiando il frutto quando un boccone gli sarebbe andato di traverso ostruendo le vie respiratorie. Immediata la richiesta d'aiuto da parte dei familiari al numero unico per le emergenze e la corsa d'urgenza in ambulanza verso il policlinico Agostino Gemelli. Il bambino è morto poco prima dell'arrivo in ospedale. 

La tragedia a Roma

Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi dei medici a bordo dell'ambulanza, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La comunità di Vitorchiano in provincia di Viterbo, città di cui è originario il padre del piccolo, si è stretta attorno ai genitori. Il sindaco Ruggero Grassotti ha espresso la vicinanza della città alla famiglia parlando di "un dolore profondo che ha colpito tutta la comunità".

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