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Frosinone, cade dal tetto di una scuola: morto un operaio di 38 anni

Cronaca
©Ansa

L'uomo lavorava per un'impresa edile di Itri, in provincia di Latina, impegnata nei lavori di manutenzione dell'istituto Maiuri. Durante i lavori, il 38enne è caduto dal tetto della palestra della scuola ed è stato ricoverato all'ospedale Spaziani, dove poi è deceduto

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Un operaio edile di 38 anni è morto a Frosinone dopo essere caduto dal tetto di una scuola. Originario di Ischia, l'uomo lavorava per un'impresa edile di Itri, in provincia di Latina, impegnata nei lavori di manutenzione del plesso scolastico Maiuri. Durante i lavori, il 38enne è caduto dal tetto della palestra dell'istituto ed è stato ricoverato all'ospedale Spaziani, dove poi è deceduto. 

Le indagini

Proseguono intanto le indagini sulla vicenda da parte della polizia e del personale medico dello Spresal, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

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