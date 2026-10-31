L'uomo lavorava per un'impresa edile di Itri, in provincia di Latina, impegnata nei lavori di manutenzione dell'istituto Maiuri. Durante i lavori, il 38enne è caduto dal tetto della palestra della scuola ed è stato ricoverato all'ospedale Spaziani, dove poi è deceduto

Un operaio edile di 38 anni è morto a Frosinone dopo essere caduto dal tetto di una scuola. Originario di Ischia, l'uomo lavorava per un'impresa edile di Itri, in provincia di Latina, impegnata nei lavori di manutenzione del plesso scolastico Maiuri. Durante i lavori, il 38enne è caduto dal tetto della palestra dell'istituto ed è stato ricoverato all'ospedale Spaziani, dove poi è deceduto.