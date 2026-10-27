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Perugia, incidente sul lavoro: muore un operaio di 20 anni

Cronaca
©Ansa

L'incidente è accaduto a Valtopina, in provincia di Perugia. Il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario che stava conducendo. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Foligno

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Un operaio di 20 anni è morto mentre stava lavorando con un macchinario in un terreno nella zona di Valtopina, in provincia di Perugia. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso Nibbio ma i soccorsi sono stati vani. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo.

L'incidente

Il giovane, secondo quanto si è appreso, sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario che stava conducendo. Il mezzo, per cause in via di accertamento, si sarebbe ribaltato, travolgendolo. Inutile il tentativo di soccorrerlo. Sul posto e' arrivato anche l'elisoccorso, ma il giovane era gia' deceduto. Sull'incidente stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Foligno e il personale della Usl 2. Informato del terribile accaduto anche il sindaco di Valtopina, Gabriele Coccia, che era fuori regione e sta tornando in paese.

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