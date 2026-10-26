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Agrigento, quattro morti in un incidente: andavano al lavoro nei campi

Cronaca

Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta

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Quattro persone sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina lungo la statale 123, in territorio di Naro, nell'Agrigentino. Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato devastante e per i quattro occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. 

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