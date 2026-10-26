Agrigento, quattro morti in un incidente: andavano al lavoro nei campi

Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta

Quattro persone sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina lungo la statale 123, in territorio di Naro, nell'Agrigentino. Le vittime, tutte originarie della provincia, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano raggiungendo i campi per iniziare una giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata con un Tir che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato devastante e per i quattro occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.