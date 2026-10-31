L'allarme è arrivato intorno alle 3 di questa notte, quando sono stati riscontrati i primi malesseri da parte di padre, madre e due bambini piccoli di uno e tre anni residenti a Ponte a Moriano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco
Una famiglia di quattro persone residente a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, è stata trasportata in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è arrivato intorno alle 3 di questa notte, quando sono stati riscontrati i primi malesseri da parte di padre, madre e due bambini piccoli di uno e tre anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco.
La famiglia in ospedale
Dopo l'intervento dei soccorritori, il primo ad essere stato trasportato all'ospedale di Lucca, in quanto in condizioni più critiche, è stato il padre della famiglia, un uomo di 30 anni. Successivamente, valutata la presenza di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione, anche la moglie e i due figli dell'uomo sono stati trasportati in ospedale. Dopo la valutazione dei quattro al pronto soccorso, i medici hanno deciso il trasferimento di tutta la famiglia all'ospedale Santa Chiara di Pisa dove i pazienti sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari, sono al lavoro per stabilre le cause delle esalazioni.