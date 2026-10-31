L'allarme è arrivato intorno alle 3 di questa notte, quando sono stati riscontrati i primi malesseri da parte di padre, madre e due bambini piccoli di uno e tre anni residenti a Ponte a Moriano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco

Una famiglia di quattro persone residente a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, è stata trasportata in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è arrivato intorno alle 3 di questa notte, quando sono stati riscontrati i primi malesseri da parte di padre, madre e due bambini piccoli di uno e tre anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco.