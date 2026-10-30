Terremoti, Ingv: scossa di magnitudo 3 in provincia dell'Aquila

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,, l'epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a est di Barete, a una ventina di chilometri dal capoluogo abruzzese. Il sisma è stato rilevato a una profondità di 11 chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata nella notte in provincia dell'Aquila. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a est di Barete, a una ventina di chilometri dal capoluogo abruzzese. Il sisma è stato rilevato a una profondità di 11 chilometri.