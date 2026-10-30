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Auto contro un muro a San Severino Marche, morto un 21enne

Cronaca

Ieri sera intorno alle 20.30 una Bmw condotta da un 21enne, Stefano Fiori, si è schiantata contro un muro di contenimento. Vano il tentativo dei soccorritori di rianimare il giovane

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Tragico incidente stradale ieri sera lungo la Strada provinciale 361 a San Severino Marche (Macerata): intorno alle 20.30 un'auto Bmw condotta da un 21enne, Stefano Fiori, si è schiantata contro un muro di contenimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dall'abitacolo: purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani e il ragazzo è deceduto poco dopo. Lo schianto non avrebbe coinvolto altri veicoli oltre a quello guidato dal 21enne. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.

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