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Eruzione Etna, allerta rossa: arrivi limitati all'aeroporto di Catania

Cronaca

Le  limitazioni rimarranno in vigore fino alle ore 21 di oggi. La decisione è stata assunta dal Nucleo di Coordinamento Operativo e confermata dalla Sac, la società di gestione dello scalo etneo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'innalzamento del codice di allerta per l'aviazione (Vona) da arancione a rosso, scattato questa mattina per via di una debole ma continua emissione di cenere vulcanica dal vulcano

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Chiuso con effetto immediato il settore B1 dello spazio aereo dell'Etna e ridotta a un massimo di dieci aeromobili all'ora la capacità di arrivo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Le  limitazioni rimarranno in vigore fino alle ore 21 di oggi. La decisione è stata assunta dal Nucleo di Coordinamento Operativo e confermata dalla Sac, la società di gestione dello scalo etneo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'innalzamento del codice di allerta per l'aviazione (Vona) da arancione a rosso, scattato questa mattina per via di una debole ma continua emissione di cenere vulcanica dal vulcano. Al momento, fa sapere la Sac che gestisce lo scalo, non si registrano particolari criticità né rilevanti disagi al traffico passeggeri all'interno dello scalo

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