Il docente è stato colpito con calci e pugni questa mattina all’istituto Carlo Grassi: è stato portato al Giovanni Bosco di Torino. Lo studente, un minore che frequenta il secondo anno delle superiori, è stato portato in caserma

Insegnante aggredito a scuola a Torino. Questa mattina, all’istituto Carlo Grassi del capoluogo piemontese, un docente è stato colpito con calci e pugni da uno studente minorenne che gli avrebbe anche scagliato contro una sedia. Il professore è stato trasportato in codice verde all'ospedale Giovanni Bosco.

Studente in caserma

L’episodio di violenza è avvenuto all’interno dell’istituto durante le ore scolastiche mattutine. A dare l'allarme è stato un collega del docente aggredito che ha chiamato il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Le motivazioni dell’aggressione non sono ancora chiare: lo studente, che frequenta il secondo anno delle superiori, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica della violenza.