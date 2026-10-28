Le persone intossicate sono in tutto dieci: madre, padre e quattro figli a Loria, e madre con tre figli a Follina. Per alcuni di loro i medici hanno reputato necessario il trattamento in camera iperbarica

Dieci persone sono state intossicate dal monossido di carbonio a causa del riscaldamento domestico nel Trevigiano. Si tratta di due famiglie distinte: una a Follina, soccorsa nella serata di ieri, e una a Loria, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel corso della notte. Per quanto riguarda la famiglia di Loria, la madre e due figli di 1 e 7 anni sono stati portati in ospedale a Treviso, mentre il padre e gli altri due figli all'ospedale di Montebelluna: per cinque dei sei componenti della famiglia i medici hanno reputato necessario il trattamento in camera iperbarica. Per quanto riguarda invece la famiglia di Follina, la mamma e i tre figli di 9, 15 e 16 anni sono stati portati al Pronto Soccorso di Conegliano.