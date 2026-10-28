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Incidente stradale a Roma, scontro tra un’auto e due moto: morto un motociclista

Cronaca

Un 33enne italiano è morto sul posto in seguito all'impatto. Il conducente dell’altra moto, un cittadino moldavo di 32 anni, è rimasto ferito. Illesa la donna alla guida della vettura

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Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente ha visto coinvolte un'auto e due moto. Nell’impatto uno dei due motociclisti, un italiano di 33 anni, è morto sul posto. Il conducente dell’altra moto, un cittadino moldavo di 32 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al policlinico Gemelli. Illesa invece la conducente dell’auto, una donna italiana di 69 anni. Per i conducenti sono stati disposti gli accertamenti di rito. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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