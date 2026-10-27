Femminicidio Ilaria Sula, attesa per sentenza processo a Mark Samson

La Procura ha chiesto l’ergastolo per Samson

Lo scorso 19 maggio, la Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Samson. Nel corso della requisitoria i pm hanno detto che l'omicidio di Ilaria Sula "è stato programmato ed eseguito con freddezza". "Samson ha convocato Ilaria in un agguato, in casa di lui. Ilaria è stata stordita a pugni e poi accoltellata", ha spiegato il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, aggiungendo che il giovane "non ha avuto alcuna pietà mentre la colpiva a pugni e poi l’ha accoltellata. Non ha avuto pietà di lei quando l’ha buttata via come un rifiuto. Non ha avuto pietà di Ilaria perché dopo averla uccisa l’ha denigrata e offesa. Non ha avuto pietà quando dopo l’omicidio è andato a mangiare una piadina". Per il pm Maria Perna, Samson è un soggetto "abituato a mentire, manipolatore, ipocrita. Aveva intrappolato Sula in una relazione, aveva il controllo della sua vita" e l’omicidio è stato "un massacro".