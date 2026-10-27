Trento, contrasto a caporalato e riciclaggio: maxi sequestro

Blitz nei confronti di un imprenditore attivo nel settore della ristorazione indiziato di aver sviluppato un articolato e consolidato sistema di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri operanti in Val di Non ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Maxi sequestro da oltre 384mila euro nei confronti di un imprenditore attivo nel settore della ristorazione nella Val di Non. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Trento dopo il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura. L’imprenditore, di nazionalità straniera, è indiziato di aver sviluppato un articolato e consolidato sistema di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri, in concorso con alcuni imprenditori del settore agricolo, operanti in Val di Non, facendo leva sulle procedure di ingresso previste dal cosiddetto 'decreto flussi'.

Il modus operandi dell'imprenditore In particolare, i militari della Tenenza di Cles hanno rilevato come l'imprenditore, tra il 2020 e il 2025, avesse preteso da connazionali, per favorirne l’ingresso in Italia, somme comprese tra 10.000 e 12.000 euro, e ulteriori importi, quantificati tra 4.000 e 6.000 euro, in relazione alla prospettata regolarizzazione della posizione lavorativa tramite la conversione del contratto di lavoro da stagionale a subordinato. I giovani connazionali, futuri braccianti, venivano reclutati direttamente nel paese di provenienza e una volta corrisposte le somme di denaro illecitamente richieste giungevano in Italia, per essere impiegati principalmente presso aziende agricole in Val di Non e in alcuni casi anche presso ristoranti, direttamente o indirettamente riconducibili all’indagato, tutti in condizioni retributive e lavorative non conformi a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Vedi anche Mazzette e caporalato nei lavori Tav Napoli-Bari, arresti e sequestri

Agli ordini del caporale L’analisi di oltre 8.500 chat rinvenute sul telefono dell’indagato e della documentazione acquisita presso le aziende agricole, oltre alle dichiarazioni delle parti offese, ha permesso di ricostruire le condizioni di impiego di oltre 100 braccianti agricoli, tutti stranieri, in concreto stato d’indigenza e di necessità: le vittime svolgevano giornate lavorative di durata superiore a quella dichiarata, in assenza di contratto di lavoro, e venivano pagate con compensi inferiori a quelli spettanti. L’indagato ha inoltre provveduto, nella maggior parte dei casi, a regolare ogni aspetto della vita dei migranti, con la sistemazione degli stessi presso immobili di sua proprietà, approfittando della loro necessità alloggiativa al punto di ospitarli, previo compenso, in ambienti affollati e fatiscenti. Al 'caporale' di origine straniera, sono state contestate condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché di estorsione e di autoriciclaggio. Vedi anche Lavoro nero, fermati nel Cosentino 20 stranieri per caporalato, italiani indagati