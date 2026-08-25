Sadam Houssain, il bracciante pachistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di borgo Mezzanone il 22 agosto, sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Questo il primo esito dell'autopsia eseguita nell'istituto di medicina legale del policlinico Foggia dal professor Luigi Cipolloni ed è durata circa quattro ore. L'esame, nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, ha permesso di escludere che per il delitto siano state utilizzate armi da fuoco. Ora si attendono i risultati degli esami istologici per i quali bisognerà attendere circa un mese.