Napoli, minacce in negozio: “Chi ruba sarà ucciso”. Denunciato 35enne

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Napoli, minacce in un negozio: “Chi ruba sarà ucciso”. Denunciato titolare 35enne

Cronaca
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È successo in un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il titolare dell’attività, un uomo di 35 anni di nazionalità cinese, è stato denunciato dalla polizia locale alla Procura di Nola con l’ipotesi di reato di minacce aggravate. L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio

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“Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa”. È il messaggio intimidatorio riportato su alcuni fogli esposti tra gli scaffali di un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il titolare dell’attività, un uomo di 35 anni di nazionalità cinese, è stato denunciato con l’ipotesi di reato di minacce aggravate. L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all’interno dell’esercizio commerciale.

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Il controllo

Durante il controllo, gli agenti hanno individuato i cartelli, collocati tra gli scaffali e visibili alla clientela. I fogli sono stati sequestrati e acquisiti agli atti. Il contenuto delle minacce ha portato gli agenti a identificare il titolare e a denunciarlo all’autorità giudiziaria. Sulla vicenda ora indaga la Procura di Nola.

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