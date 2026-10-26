Napoli, minacce in negozio: “Chi ruba sarà ucciso”. Denunciato 35enne

È successo in un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il titolare dell’attività, un uomo di 35 anni di nazionalità cinese, è stato denunciato dalla polizia locale alla Procura di Nola con l’ipotesi di reato di minacce aggravate. L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio

“Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa”. È il messaggio intimidatorio riportato su alcuni fogli esposti tra gli scaffali di un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il titolare dell’attività, un uomo di 35 anni di nazionalità cinese, è stato denunciato con l’ipotesi di reato di minacce aggravate. L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all’interno dell’esercizio commerciale.

Il controllo

Durante il controllo, gli agenti hanno individuato i cartelli, collocati tra gli scaffali e visibili alla clientela. I fogli sono stati sequestrati e acquisiti agli atti. Il contenuto delle minacce ha portato gli agenti a identificare il titolare e a denunciarlo all’autorità giudiziaria. Sulla vicenda ora indaga la Procura di Nola.