Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, studentessa denuncia una violenza sessuale

Cronaca

La ragazza, di 19 anni, è stata raggiunta dal 118 in via Filargo ed è stata portata alla clinica Mangiagalli. Ha raccontato di essere stata aggredita poco dopo le 17 mentre era in compagnia di un amico

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una studentessa di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, a Milano. Sul posto, in via Filargo, di fronte all'Università Iulm, tra il retro del complesso e la massicciata ferroviaria, è giunto il 118, che l'ha trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli.

Le indagini

Secondo il racconto della giovane, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le 17 mentre si trovava in compagnia di un amico. Gli investigatori hanno raccolto la denuncia e stanno cercando di trovare riscontri al suo racconto, mentre si attendono gli esiti clinici svolti alla Mangiagalli.

Vedi anche

Milano, studentessa tedesca denuncia violenza sessuale

Cronaca: Ultime notizie

Siher, pm chiede carcere: "Può sviluppare strategia rivoluzionaria"

Cronaca

L’ideatore dei profili social del Movimento 17 ottobre è accusato di istigazione a delinquere...

Ex Ilva, Procura di Taranto ha chiesto domiciliari per Lucia Morselli

Cronaca

La Procura ha chiesto misure interdittive per dieci persone, tra manager e...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.3 a Pozzuoli

Cronaca

 A renderlo noto, sui suoi canali social, il comune di Pozzuoli. "L’Osservatorio Vesuviano -...

Duplice omicidio Villa Pamphili, chiesto l'ergastolo per Kaufmann

Cronaca

La Procura di Roma ha chiesto anche l’isolamento diurno per tre anni per l’autore del duplice...

Femminicidio Tramontano, riconosciuta premeditazione per Impagnatiello

Cronaca

Davanti alla Corte d'assise d'appello di Milano si è svolta l'udienza del procedimento bis nei...

Cronaca: i più letti