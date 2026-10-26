Milano, studentessa denuncia una violenza sessuale

La ragazza, di 19 anni, è stata raggiunta dal 118 in via Filargo ed è stata portata alla clinica Mangiagalli. Ha raccontato di essere stata aggredita poco dopo le 17 mentre era in compagnia di un amico
Una studentessa di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, a Milano. Sul posto, in via Filargo, di fronte all'Università Iulm, tra il retro del complesso e la massicciata ferroviaria, è giunto il 118, che l'ha trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli.
Le indagini
Secondo il racconto della giovane, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le 17 mentre si trovava in compagnia di un amico. Gli investigatori hanno raccolto la denuncia e stanno cercando di trovare riscontri al suo racconto, mentre si attendono gli esiti clinici svolti alla Mangiagalli.