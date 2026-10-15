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Milano, studentessa tedesca denuncia violenza sessuale

Cronaca
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Il 118, giunto sul posto, l'ha trasportata all'ospedale Policlinico in codice giallo per alcune contusioni ed ecchimosi, e poi alla clinica Mangiagalli

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Una ragazza di 21 anni, studentessa di lingua tedesca in Italia per un Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita la scorsa notte a Milano da due sconosciuti che l'hanno trascinata in un luogo appartato per stuprarla. È accaduto alle 4.45 di mattina in via Giacosa. 

Cosa sappiamo

Secondo quanto appreso, sembra che la ragazza avesse conosciuto un giovane in un locale, non si sa se nella zona di via Padova o altrove, con il quale poi, a fine serata, si sarebbe incamminata, finendo in una zona appartata, forse al limitare del Parco Trotter. Qui che si sarebbe aggiunto un secondo giovane, d'accordo con il primo. I due, secondo indiscrezioni descritti come extracomunitari, l'hanno aggredita e violentata. Alla fine è stata lei a chiedere aiuto a due ragazzi di passaggio, un ragazzo e una ragazza italiani, a Milano per turismo, che stavano rientrando in albergo, che l'hanno soccorsa e hanno dato l'allarme. Il 118, giunto sul posto, l'ha trasportata all'ospedale Policlinico in codice giallo per alcune contusioni ed ecchimosi, e poi alla clinica Mangiagalli. 

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