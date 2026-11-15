È accaduto nella frazione di Bei, dove i due sono caduti mentre fuggivano dalla polizia nei boschi della zona. Il primo, 29 anni, è precipitato in un dirupo ed è stato trovato senza vita dai soccorritori al termine di una lunga operazione di ricerca. L'altro, 24 anni, è stato trovato a terra e trasferito in ospedale a Domodossola con una sospetta frattura a una gamba

Un uomo di 29 anni è morto cadendo in un dirupo durante un inseguimento delle forze dell'ordine a Bognanco, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Un altro di 24 anni invece è rimasto ferito. È accaduto nella frazione di Bei, dove i due, originari del Nordafrica, sono caduti mentre fuggivano dalla polizia nei boschi della zona, caratterizzati da tratti ripidi e terreno sconnesso. Il 29enne è precipitato in un dirupo ed è stato trovato senza vita dai soccorritori, circa 200 metri più in basso, al termine di una lunga operazione di ricerca. Il 24enne è stato trovato a terra e trasferito in ospedale a Domodossola con una sospetta frattura a una gamba.