Bognanco, due in fuga dalla polizia nei boschi: uno muore in un dirupo, l'altro è feritoCronaca
È accaduto nella frazione di Bei, dove i due sono caduti mentre fuggivano dalla polizia nei boschi della zona. Il primo, 29 anni, è precipitato in un dirupo ed è stato trovato senza vita dai soccorritori al termine di una lunga operazione di ricerca. L'altro, 24 anni, è stato trovato a terra e trasferito in ospedale a Domodossola con una sospetta frattura a una gamba
Un uomo di 29 anni è morto cadendo in un dirupo durante un inseguimento delle forze dell'ordine a Bognanco, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Un altro di 24 anni invece è rimasto ferito. È accaduto nella frazione di Bei, dove i due, originari del Nordafrica, sono caduti mentre fuggivano dalla polizia nei boschi della zona, caratterizzati da tratti ripidi e terreno sconnesso. Il 29enne è precipitato in un dirupo ed è stato trovato senza vita dai soccorritori, circa 200 metri più in basso, al termine di una lunga operazione di ricerca. Il 24enne è stato trovato a terra e trasferito in ospedale a Domodossola con una sospetta frattura a una gamba.
L'inseguimento nei boschi a Bognanco
Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero tentato la fuga a piedi per non essersi fermati, a bordo di un'auto, all'alt imposto durante un controllo della polizia e della guardia di finanza. Stando alle prime informazioni, all'origine del controllo vi sarebbe stato il sospetto di attività di spaccio. Dopo l'inseguimento, è stata avviata un'operazione di localizzazione per individuarli con l'impiego dell'elicottero del 118 e del soccorso alpino.