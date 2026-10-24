La vittima un ventenne trovato agonizzante vicino al monopattino da un residente che avrebbe visto un uomo allontanarsi. E' caccia all'assassino. Indaga la polizia

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a Parco Dora, alla periferia di Torino. L'episodio, raccontato oggi sulle pagine locali del quotidiano La Stampa , è stato confermato all'Ansa. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Torino.

L'autore dell'omicidio non è ancora stato individuato

Secondo quanto riferisce La Stampa, la vittima - sui 20-25 anni - è stata trovata ieri intorno alle 18.30, con un grave ferita all'addome, nei pressi di un monopattino elettrico. A dare l'allarme sarebbe stato un residente della zona, che avrebbe visto un'altra persona allontanarsi di corsa. Soccorso dal personale del 118, il giovane ferito è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. Al momento non sono emersi elementi ufficiali sul possibile movente.