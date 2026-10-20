E’ accaduto a bordo del volo Parigi-Roma. Una donna di 61 anni si è sentita all’improvviso male, il comandante ha effettuato uno scalo d’emergenza in Svizzera. Immediati i soccorsi in pista, ma la donna non ce l'ha fatta

Choc a bordo del volo Ita Airways AZ325 partito ieri sera da Parigi e diretto a Roma Fiumicino. Una passeggera ha accusato un malore mentre l'aereo sorvolava la Svizzera: immediate le manovre per avviare l'atterraggio d'emergenza a Zurigo, ma la donna, una 61enne australiana, è morta in pista. Lo rende noto il quotidiano La Repubblica che riporta il racconta di un passeggero: “All'improvviso ho sentito delle urla strazianti a bordo, credo del marito. Gli assistenti di volo di Ita Airways si sono precipitati per soccorrere questa povera donna in difficoltà, era seduta alla fila 20”.