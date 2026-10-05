Emergenza sul volo British Airways Londra-Chicago, aereo rientra in Uk

Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Flightradar24 ha confermato che il BA295 ha "segnalato il codice 7700 ed è sceso fino a circa 2.700 metri sopra l'Irlanda". Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un problema di depressurizzazione nella cabina.

L'atterraggio a Londra in sicurezza

Dopo 4 ore e 47 minuti di volo, e dopo aver riversato in mare il carburante in eccesso nel Canale di Bristol, come è prassi fare in queste circostanze per ragiono precauzionali, è atterrato in sicurezza il BA295 Londra-Chicago. Le immagini dell'atterraggio hanno mostrato che le maschere d'ossigeno erano state fatte calare dagli appositi alloggiamenti e indossate dai passegeri, a conferma dell'apparente difetto di pressurizzazione determinatosi al momento dell'improvvisa discesa di quota. Una portavoce della British citata dal Mirror online ha comunque rassicurato sulle condizioni delle persone a bordo. "La sicurezza dei nostri clienti e dei nostri equipaggi - ha dichiarato - è sempre una priorità. L'aereo è atterrato in sicurezza dopo che i nostri piloti, altamente addestrati, sono rientrati a Heathrow in seguito a un problema tecnico. I passeggeri sono stati sbarcati normalmente e i nostri team sono al lavoro per far loro riprendere il viaggio (verso Chicago) il più rapidamente possibile".