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Emergenza sul volo British Airways Londra-Chicago, aereo rientra in Uk

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L’aereo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8mila metri di quota nell'arco di pochi minuti

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A causa di un’emergenza il volo British Airways BA295, diretto da Londra a Chicago, ha invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. L’aereo, un Boeing 777-200ER, era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8mila metri di quota nell'arco di pochi minuti.

Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Flightradar24 ha confermato che il BA295 ha "segnalato il codice 7700 ed è sceso fino a circa 2.700 metri sopra l'Irlanda". Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un problema di depressurizzazione nella cabina.

L'atterraggio a Londra in sicurezza

Dopo 4 ore e 47 minuti di volo, e dopo aver riversato in mare il carburante in eccesso nel Canale di Bristol, come è prassi fare in queste circostanze per ragiono precauzionali, è atterrato in sicurezza il BA295 Londra-Chicago. Le immagini dell'atterraggio hanno mostrato che le maschere d'ossigeno erano state fatte calare dagli appositi alloggiamenti e indossate dai passegeri, a conferma dell'apparente difetto di pressurizzazione determinatosi al momento dell'improvvisa discesa di quota. Una portavoce della British citata dal Mirror online ha comunque rassicurato sulle condizioni delle persone a bordo. "La sicurezza dei nostri clienti e dei nostri equipaggi - ha dichiarato - è sempre una priorità. L'aereo è atterrato in sicurezza dopo che i nostri piloti, altamente addestrati, sono rientrati a Heathrow in seguito a un problema tecnico. I passeggeri sono stati sbarcati normalmente e i nostri team sono al lavoro per far loro riprendere il viaggio (verso Chicago) il più rapidamente possibile". 

Un aereo passeggeri della British Airways, decollato stamattina da Londra in direzione Chicago, negli Usa, ha invertito la rotta nelle scorse ore per rientrare a Heathrow dopo aver segnalato un'emergenza sui cieli dell'Irlanda ed essere sceso di quota di circa 9000 piedi. Lo riferiscono alcuni media, riportando dati sul tracciamento del volo dei siti specializzati e ipotizzando un intoppo tecnico o di natura sanitaria. ANSA/FLIGHTRADAR24 +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
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