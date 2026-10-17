Famiglia nel bosco, i bambini tornano nel casolare dopo 11 mesi

I tre bambini trascorreranno il fine settimana con i genitori tra il casolare di Palmoli e l'abitazione messa a disposizione dal Comune. Il ricongiungimento è avvenuto questa mattina tra abbracci e commozione, mentre per il legale Simone Pillon si tratta di un nuovo passo verso il rientro definitivo in famiglia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A quasi undici mesi dall'allontanamento, i bambini della famiglia nel bosco sono tornati nel casolare di Palmoli per trascorrere un fine settimana con i genitori, Nathan e Catherine. Questa mattina la coppia ha raggiunto la casa famiglia di Vasto, dove ha potuto riabbracciare i figli prima del rientro nel paese abruzzese. La famiglia resterà nel casolare fino al pomeriggio. Successivamente si trasferirà nell'abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli dove resteranno fino alle 18 di domani.

L'abbraccio dopo mesi Poco prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla struttura che ospita i bambini. "Sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli. È stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti", ha raccontato l'avvocato Simone Pillon, difensore della famiglia.



Dal casolare alla casa del Comune "Vista la bella giornata, staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte - ha spiegato ancora Pillon -. Domani pomeriggio torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà". L'avvocato ha riferito anche le prime parole di Nathan dopo il ricongiungimento: "È il giorno più bello da un anno a questa parte".

La casa del Comune di Palmoli messa a disposizione della famiglia nel bosco - ©Ansa