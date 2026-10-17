Famiglia nel bosco, i bambini tornano nel casolare dopo 11 mesi

I tre bambini trascorreranno il fine settimana con i genitori tra il casolare di Palmoli e l'abitazione messa a disposizione dal Comune. Il ricongiungimento è avvenuto questa mattina tra abbracci e commozione, mentre per il legale Simone Pillon si tratta di un nuovo passo verso il rientro definitivo in famiglia
A quasi undici mesi dall'allontanamento, i bambini della famiglia nel bosco sono tornati nel casolare di Palmoli per trascorrere un fine settimana con i genitori, Nathan e Catherine. Questa mattina la coppia ha raggiunto la casa famiglia di Vasto, dove ha potuto riabbracciare i figli prima del rientro nel paese abruzzese. La famiglia resterà nel casolare fino al pomeriggio. Successivamente si trasferirà nell'abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli dove resteranno fino alle 18 di domani.
L'abbraccio dopo mesi
Poco prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla struttura che ospita i bambini. "Sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli. È stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti", ha raccontato l'avvocato Simone Pillon, difensore della famiglia.
Dal casolare alla casa del Comune
"Vista la bella giornata, staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte - ha spiegato ancora Pillon -. Domani pomeriggio torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà". L'avvocato ha riferito anche le prime parole di Nathan dopo il ricongiungimento: "È il giorno più bello da un anno a questa parte".
Un passo verso il rientro definitivo
Secondo il legale, il nuovo incontro rappresenta "un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto. È giusto sottolineare anche l'importante ruolo avuto dalle istituzioni in questa vicenda, fin dalla visita del vicepremier Salvini e poi via via dell'interessamento del presidente Marsilio, dell'assessore Santangelo, della garante dell'infanzia Terragni e della presidente della commissione infanzia Brambilla".