Dopo la decisione, ha fatto sapere l'azienda, il numero dei cassintegrati passa, di fatto, "dagli attuali 4.450 a 8.622 unità, mantenendo in servizio 1.004 unità al fine di garantire la sorveglianza degli asset e la salvaguardia degli impianti produttivi, oltre all'adempimento degli obblighi amministrativi, ambientali e la continuità produttiva"

Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (l'ex Ilva) ha chiesto di mettere in cassa integrazione straordinaria in tutta Italia altri 4.172 dipendenti in più rispetto a quanto già previsto dall'attuale autorizzazione di cassa per 4.450. Il numero dei cassintegrati passa, di fatto, "dagli attuali 4.450 a 8.622 unità, mantenendo in servizio 1.004 unità al fine di garantire la sorveglianza degli asset e la salvaguardia degli impianti produttivi, oltre all'adempimento degli obblighi amministrativi, ambientali e la continuità produttiva".

La comunicazione

L'informazione rientra in una comunicazione che i commissari di Acciaierie - Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli - hanno trasmesso ai sindacati nazionali e territoriali, dalla Puglia alla Liguria, dalla Lombardia al Piemonte, oltre che alle Regioni interessate e ai ministeri del Lavoro e delle Imprese. La nuova richiesta di cassa, ha chiarito l'azienda, prende il via dall'autorizzazione e sino al 28 febbraio 2027 "salvo proroghe e/o rinnovi della stessa".

I sindacati di Taranto

Ai sindacati di Taranto la comunicazione è arrivata nelle scorse ore in conclusione dello sciopero all'ex Ilva e nell'indotto-appalto durato cinque giorni e che ha visto anche il blocco delle principali statali da e per Taranto.

I numeri

Il nuovo numero di 8.622 va inteso come "numero medio massimo di contestuali sospensioni", ha poi specificato l'azienda. Allo scorso 30 luglio, i dipendenti di Acciaierie erano 9.626, di cui 7.875 a Taranto, 917 a Genova, 542 a Novi Ligure, 127 negli uffici di Milano, più altri nei restanti siti. Con la nuova comunicazione, la società chiede ora la cassa sino a febbraio per 6.964 su 7.875 del sito di Taranto, per 870 su 917 a Genova, per 515 su 542 a Novi Ligure e per 117 su 127 a Milano. Analogo impatto anche sulle altre sedi della società. A Taranto, dove la cassa è attualmente in corso per circa 3.500 persone ed è stata autorizzata come massimo per 3.800 nell'ambito di un contingente complessivo di 4.450, i quasi 7mila cassintegrati totali riguarderanno 4.667 operai, 1.564 impiegati e 733 intermedi. Le aree di fusione e staff e servizi sono quelle maggiormente colpite con, rispettivamente, 2.660 e 3.225 persone destinate alla cassa integrazione. Per l'area di laminazione di Taranto, invece, la richiesta aziendale riguarda 1.079 persone.