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Sanremo, 13enne dà fuoco ad un clochard e gli brucia le gambe

Cronaca
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Il fatto è accaduto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. L'uomo, durante l'aggressione, stava dormendo presso il porto antico del Comune ligure. È stato ricoverato e poi dimesso dopo due giorni

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Momenti di terrore per un clochard a Sanremo. L'uomo, infatti, nella notte tra il 7 e l'8 ottobre scorso, è stato cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre stava dormendo presso il porto vecchio del Comune ligure. Ad aggredire l'uomo sarebbe stato un ragazzino di 13 anni. Il clochard, che ha riportato diverse ustioni alle gambe, è stato ricoverato per due giorni presso l'ospedale di Sanremo per poi essere dimesso. Su quanto accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti locali.

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