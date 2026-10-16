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Alessandro Basciano a processo per atti persecutori contro la ex Sophie Codegoni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Nell'udienza preliminare odierna sulla richiesta avanzata dalla Procura, la gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha deciso di procedere quindi nei confronti del dj e influencer. Prossima tappa il 20 gennaio quando prenderà via il processo

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È stato rinviato a giudizio Alessandro Basciano con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. Nell'udienza preliminare odierna sulla richiesta avanzata dalla Procura, la gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha deciso di procedere quindi nei confronti del dj e influencer. Il pm milanese Antonio Pansa, titolare dell'indagine, aveva contestato il reato di atti persecutori ai danni di Codegoni per una serie di episodi che si sarebbero verificati tra il 2023 e il 2024. Accuse che Basciano, difeso da Leonardo D'Erasmo, ha sempre respinto. Prossima tappa il 20 gennaio quando prenderà via il processo. 

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