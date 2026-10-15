Morte Domenico Caliendo, risarcimento ai genitori di quasi un milione

La morte di Domenico Caliendo

Domenico Caliendo aveva quasi due anni e mezzo quando, il 23 dicembre 2025, è stato sottoposto a un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi. L'organo era arrivato da Bolzano, ma durante il trasferimento era stato conservato in modo errato: refrigerato con ghiaccio secco e riposto in un box frigo non conforme alle linee guida. Le basse temperature avevano compromesso il cuore, rendendolo di fatto inutilizzabile. L'intervento è stato comunque eseguito ma il bambino è morto il 21 febbraio per le conseguenze del trapianto.

Il risarcimento

Come ha precisato al Corriere della Sera il legale della famiglia del piccolo paziente, l'avvocato Francesco Petruzzi, l’accordo non comprende tutti i possibili danni, escludendo quindi quelli legati a un eventuale reato di falso e le spese per gli accertamenti medico-legali sostenute dalla famiglia durante le indagini. Per questo, secondo il legale, la famiglia Caliendo potrà ancora costituirsi parte civile nell’eventuale processo per omicidio colposo e chiedere ulteriori risarcimenti.

Dirigente Monaldi: "Dopo il caso nessun calo dei ricoveri"

Nel frattempo, la direttrice generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, Anna Iervolino, ha dichiarato che "dai dati che abbiamo non registriamo né un calo dei ricoveri né un calo delle attività". In occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto Uoc Trapianto di cuore, Iervolino ha sottolineato che "abbiamo attraversato un momento estremamente difficile, ma le attività del Monaldi non si sono mai fermate. Purtroppo il bisogno di salute non si ferma e abbiamo continuato a lavorare. È stato un momento doloroso e oggi il pensiero va a tutte le persone che hanno sofferto". Anche noi abbiamo sofferto, ma è importante guardare avanti e rassicurare la cittadinanza: l'ospedale c'è, ha reagito bene agli scossoni mediatici e siamo pronti a continuare a scrivere la storia della sanità campana", ha aggiunto.