L'avvocato romano Roberto Vaccarella e la deputata di Italia Viva si sono mostrati in pubblico per la prima volta dopo mesi di indiscrezioni. La coppia ha fatto il suo debutto all'evento romano, sfilando insieme davanti ai fotografi. Un'uscita che arriva a oltre un anno dalle prime voci sulla loro frequentazione

Dopo mesi di indiscrezioni, Maria Elena Boschi e l'avvocato romano Roberto Vaccarella si sono mostrati insieme alla serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. I due hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet, senza sottrarsi ai fotografi. Per l'occasione la deputata di Italia Viva ha scelto un lungo abito nero con scollo a cuore, mentre Vaccarella ha indossato un classico completo blu.