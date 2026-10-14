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Festival del Cinema, Maria Elena Boschi sfila sul red carpet con il nuovo fidanzato

Cronaca
©Ansa

L'avvocato romano Roberto Vaccarella e la deputata di Italia Viva si sono mostrati in pubblico per la prima volta dopo mesi di indiscrezioni. La coppia ha fatto il suo debutto all'evento romano, sfilando insieme davanti ai fotografi. Un'uscita che arriva a oltre un anno dalle prime voci sulla loro frequentazione

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Dopo mesi di indiscrezioni, Maria Elena Boschi e l'avvocato romano Roberto Vaccarella si sono mostrati insieme alla serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. I due hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet, senza sottrarsi ai fotografi. Per l'occasione la deputata di Italia Viva ha scelto un lungo abito nero con scollo a cuore, mentre Vaccarella ha indossato un classico completo blu.

Dopo la fine della relazione con Berruti

Per la parlamentare si tratta di un ritorno simbolico all'evento romani, nel 2024 aveva partecipato all'evento accanto all'attore Giulio Berruti. La loro relazione, durata circa cinque anni, si è conclusa nel 2025. 

Chi è Roberto Vaccarella

Nato nel 1977, Vaccarella è un avvocato romano che lavora in uno studio legale associato. Appartiene a una famiglia nota nella Capitale ed è fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò.

Italian deputy of Italian Viva party, Maria Elena Boschi (R) with her partner Roberto Vaccarella (L) arrive on the red carpet for the opening ceremony of the 21st annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 13 October 2026. The Festa del Cinema di Roma runs from 13 to 25 October 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Le prime indiscrezioni

Le prime voci sulla frequentazione tra la politica e l'avvocato risalgono all'autunno del 2025, quando erano stati notati insieme a un gala della Croce Rossa a Roma. Successivamente, il settimanale Chi li aveva fotografati a Capalbio durante un fine settimana. Secondo alcune indiscrezioni, proprio nella località toscana i due si sarebbero conosciuti.

Una coppia riservata

Finora Boschi e Vaccarella hanno mantenuto un profilo molto discreto, evitando l'esposizione mediatica. La comparsa insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma rappresenta la prima uscita pubblica della coppia.

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Cinema

Festa Cinema Roma 2026, pagelle dei look sul red carpet di apertura

All'Auditorium Parco della Musica si accendono i riflettori sulla 21esima edizione della kermesse che ospita numerose star e anteprime internazionali dei titoli più attesi di questa stagione. Il nero è storicamente il colore più visto sotto i riflettori della Capitale, anche stasera lo indossano Puccini e diverse star del film di Genovese - fanno eccezione Pandolfi in rosso e Fanelli in grigio. Ranieri conquista con la camicia bianca. Per Boschi abito da gran sera A cura di Vittoria Romagnuolo

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