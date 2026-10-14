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Padova, donna azzannata alla testa da un cane sfuggito alla dog sitter

Cronaca

La vittima, che ha sporto denuncia, ha una prognosi di 7 giorni. Ipotesi di una causa civile verso il proprietario

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Una donna di Padova lunedì mattina è stata azzannata alla testa da un cane di razza Amstaff mentre si trovava seduta al tavolino di un bar del centro a bere un caffè. Come racconta il Corriere del Veneto, il cane, sfuggito alle attenzioni della dogsitter, ha morso la donna al capo, strappandole i capelli e lesionandole il cuoio capelluto. Ricoverata al Pronto soccorso, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni.  

Sporta denuncia dalla vittima

La donna ha sporto denuncia tramite l’azienda sanitaria che ha incaricato i suoi veterinari di controllare proprietario e cane, un incrocio tra un terrier e un bulldog ma classificato tra i primi, che già in precedenza sarebbe stato aggressivo con lei. Pare anche che, subito dopo l’aggressione, la dogsitter abbia tentato di dileguarsi col cane, approfittando della confusione creatasi tra i tavolini del bar. La donna sta pensando di intentare una causa civile al proprietario, che lavora nello stesso palazzo dove lei ha il suo studio professionale.

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