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Tredicenne con dolore alla gamba scopre di avere freno della bici nella schiena: operato

Cronaca
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Per rimuovere la leva è stato necessario un intervento di chirurgia ad alta complessità eseguito dall'équipe ortopedica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro

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Un tredicenne si è recato in ospedale per un dolore alla gamba. Dalla radiografia alla colonna vertebrale si è scoperto che nella schiena aveva la leva del freno della sua bicicletta. Tre anni fa il ragazzino era caduto e in quell'occasione probabilmente il pezzo metallico (lungo cinque centimetri e mezzo) era penetrato dal fianco e nel tempo era arrivato fino alla regione lombare, a contatto con una radice nervosa. Il tredicenne è stato operato. Per rimuovere la leva è stato necessario un intervento di chirurgia ad alta complessità eseguito dall'équipe ortopedica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. 

 

I sintomi e l'operazione

Dopo la caduta dalla bicicletta, il ragazzo aveva continuato a fare sport e a condurre una vita normale. Solo dopo tre anni, aveva iniziato a sentire dolore alla gamba destra. I primi accertamenti non avevano mostrato alterazioni. Il ragazzo è stato operato da Leonardo Oggiano, dell'équipe di Ortopedia e Traumatologia del Bambino Gesù di Palidoro, guidata da Pier Francesco Costici, responsabile dell'Unità Operativa. L'intervento, durato circa tre ore, è stato eseguito attraverso una piccola incisione nella parte posteriore della schiena. "La difficoltà principale era rappresentata dalla posizione della leva, che si era portata nello spazio foraminale, proprio nel punto in cui dalla colonna fuoriesce la radice nervosa. Abbiamo dovuto liberare progressivamente il nervo dal corpo estraneo lavorando con estrema precisione per preservarne la funzionalità", ha spiegato Oggiano. Il ragazzo, ha sottolineato Costici, "era rimasto per ben 3 anni senza sintomi significativi, continuando a svolgere normalmente le proprie attività, nonostante la presenza di un corpo estraneo di queste dimensioni in una sede anatomica molto delicata". 

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