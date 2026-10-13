La vittima è un uomo di nazionalità cinese, trovato morto in un appartamento di via Marini, nella Chinatown della città toscana. Il suo corpo è stato raggiunto da colpi di pistola e poi dato alle fiamme: le autorità sono giunte sul posto dopo la segnalazione di un principio di incendio nella casa. Poco dopo, un connazionale 53enne della vittima si è presentato spontaneamente in questura per confessare il delitto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo, ipotizzano gli investigatori, di cancellare le tracce del delitto. Arrestato per l'omicidio un connazionale della vittima: l'uomo di 53 anni, poco dopo il ritrovamento del cadavere, si era presentato in questura per confessare il delitto.

La segnalazione Le forze dell’ordine sono giunte sul posto nella tarda mattinata di oggi in seguito alle segnalazioni di un principio d'incendio nella casa. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno scoperto il cadavere nel sottotetto dell’edificio, un locale che potrebbe essere stato adibito a dormitorio non autorizzato. Sul posto anche i carabinieri, la polizia e gli investigatori della Squadra Mobile, insieme agli specialisti della scientifica e al magistrato di turno.

Presunto killer confessa Poco dopo in questura si è presentato un uomo, connazionale della vittima, che ha confessato l’omicidio. L'uomo, cittadino cinese di 53 anni, risulta irregolare sul territorio nazionale e ha precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha raccontato agli investigatori quanto accaduto nell’appartamento, si è preso la responsabilità del delitto e ha inoltre indicato agli investigatori dove recuperare la pistola utilizzata che era stata abbandonata in strada. Il reo confesso è quindi stato arrestato e interrogato dalla Procura della Repubblica alla presenza del difensore, fornendo una prima ricostruzione dei fatti. Restano tuttavia da verificare le circostanze dell’omicidio e il movente: stando alle prime ricostruzioni, forse la vittima stava riprendendo l’assassino mentre assumeva sostanze stupefacenti. Ne sarebbe scaturita una lite violenta sfociata nell’omicidio.