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Caso Liliana Resinovich, sui vestiti della vittima il dna di un uomo sconosciuto

Cronaca

Alcune tracce sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il cadavere. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal Gip di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre

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Novità sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021 e il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di Dna appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal Gip di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. E che ci fu un "contatto diretto" tra il giubbotto indossato dal marito della vittima Sebastiano Visintin il giorno della scomparsa della donna, e il giubbotto e la borsa di Liliana. 

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©Ansa

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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026

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