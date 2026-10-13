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Bimbo abbandonato a Milano, Bertolaso: "Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa"

Cronaca

Un nome "augurio di forza e speranza". Questa la scelta per il neonato trovato abbandonato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A raccontarlo è in una nota l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha fatto visita al piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda

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Leone, come il Santo Padre, un nome "augurio di forza e speranza". Questa la scelta per il neonato trovato abbandonato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A raccontarlo è in una nota l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha fatto visita al piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda.

“È un nome - ha spiegato l'assessore - che vuole essere innanzitutto un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche un auspicio per questo bambino. Ha già affrontato una situazione estremamente difficile e ha dimostrato di reagire. Gli auguriamo di trovare la forza e il coraggio necessari per affrontare le sfide che lo attendono e di poter crescere circondato dall’affetto e dalla cura di cui ogni bambino ha bisogno”.

La scelta del nome - viene precisato - è condivisa con il personale del Niguarda e con gli infermieri della Terapia intensiva neonatale. 

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