Un nome "augurio di forza e speranza". Questa la scelta per il neonato trovato abbandonato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A raccontarlo è in una nota l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha fatto visita al piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda

Leone, come il Santo Padre, un nome "augurio di forza e speranza". Questa la scelta per il neonato trovato abbandonato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A raccontarlo è in una nota l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha fatto visita al piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda.

“È un nome - ha spiegato l'assessore - che vuole essere innanzitutto un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche un auspicio per questo bambino. Ha già affrontato una situazione estremamente difficile e ha dimostrato di reagire. Gli auguriamo di trovare la forza e il coraggio necessari per affrontare le sfide che lo attendono e di poter crescere circondato dall’affetto e dalla cura di cui ogni bambino ha bisogno”.

La scelta del nome - viene precisato - è condivisa con il personale del Niguarda e con gli infermieri della Terapia intensiva neonatale.