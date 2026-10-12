Milano, neonato trovato in un sacchetto a Cinisello Balsamo

A segnalare la presenza del piccolo una passante che era uscita col cane. Il bambino è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Avviate le indagini per accertare chi lo abbia abbandonato

Un bambino appena nato è stato trovato abbandonato a Cinisello Balsamo all’interno di un sacchetto che conteneva anche un telo e la placenta. Il ritrovamento è arrivato alle 16:15 di lunedì 12 ottobre in via Monte Ortigara, in seguito alla segnalazione di una donna che era uscita col cane e, dopo aver sentito dei vagiti si è avvicinata al sacchetto. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Il neonato è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso dai sanitari di Areu.