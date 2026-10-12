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Milano, neonato trovato in un sacchetto a Cinisello Balsamo

Cronaca
©Ansa

A segnalare la presenza del piccolo una passante che era uscita col cane. Il bambino è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Avviate le indagini per accertare chi lo abbia abbandonato

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Un bambino appena nato è stato trovato abbandonato a Cinisello Balsamo all’interno di un sacchetto che conteneva anche un telo e la placenta. Il ritrovamento è arrivato alle 16:15 di lunedì 12 ottobre in via Monte Ortigara, in seguito alla segnalazione di una donna che era uscita col cane e, dopo aver sentito dei vagiti si è avvicinata al sacchetto. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Il neonato è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso dai sanitari di Areu.

Indagini già avviate

Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle Volanti, del commissariato di Cinisello Balsamo e della Squadra mobile di Milano. Immediato l’avvio delle indagini per capire chi abbia abbandonato il neonato. In questo senso potrebbero rivelarsi utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 

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