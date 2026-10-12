Longevità: record di donne centenarie a Bolotana, in Sardegna

Nel comune che conta poco più di 2mila abitanti, ben 10 superano i 100 anni. E a fare da traino sono soprattutto le donne, con un'aspettativa di vita superiore alla media nazionale
Un nuovo borgo di centenari è stato scoperto in Sardegna. Si tratta di Bolotana, comune da 2000 abitanti nella provincia di Nuoro le cui donne registrano una longevità straordinariamente superiore alla norma. Secondo uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicago pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging, infatti, le persone di sesso femminile che superano i 70 anni in questo piccolo paese hanno una probabilità di raggiungere i 100 di tre volte superiore alla media nazionale.
Numeri in crescita e sopra la media
Nel 2024 erano 6 i centenari a Bolotana su una popolazione di poco più di 2.000 abitanti, ora sono 10 su una popolazione di 2.262 persone. L'analisi dei dati contenuti nell'anagrafe comunale e nei registri parrocchiali ha consentito al team di mappare la popolazione per un intero secolo e avere conferma che nel paese l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Fatti i calcoli, si tratta di circa 442 centenari ogni 100 mila residenti, un dato 10 volte superiore alla media sarda e 11 volte superiore a quella statunitense.
Un dato trainato dalle donne
Sono le donne, però, che hanno valori straordinari: arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. La media italiana è intorno al 3,5%.
Questi dati, secondo le stime dei ricercatori, piazzano le donne di Bolotana subito dietro a quelle di Hong Kong nella classifica della longevità femminile nel mondo. "Pensiamo che questa sia la popolazione femminile più longeva al mondo, o quasi", ha affermato in una nota uno degli autori dello studio, S. Jay Olshansky.
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Sardegna terra di centenari
La Sardegna è da almeno un ventennio tra i luoghi di interesse per chi si occupa di studi sulla longevità. Una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette 'Blue zone', quelle aree del mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora anche Bolotana potrebbe a buon diritto rivendicare l'inserimento nella lista. “Secondo alcuni parametri, Bolotana è la ‘zona blu’ più straordinaria - ha affermato in un'intervista riportata sul sito del National Geographic Dan Buettner, National Geographic Explorer ed esperto del campo -. Mentre le altre zone blu stanno diminuendo, questa è in crescita. In altre parole, ogni anno ci sono sempre più centenari”.
Gli studi proseguono
Gli autori dello studio sono comunque cauti e vogliono escludere l'ipotesi che la tendenza riscontrata possa essere il frutto di una fluttuazione statistica degli ultimi anni. Tra i fattori che potrebbero portare a questa longevità anomala, potrebbero esserci la genetica, l'attività fisica dovuta soprattutto agli spostamenti a piedi lungo le strade del paesino, una dieta povera fatta da alimenti prevalentemente vegetali coltivati localmente e una comunità solida in cui l'isolamento sociale non esiste. "Se possiamo identificare le caratteristiche alla base di questa longevità e aiutare le persone ad adottarle, anche il resto del mondo può trarre beneficio dalla comprensione dei valori praticati da queste comunità", ha detto Olshansky.