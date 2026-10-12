Longevità: record di donne centenarie a Bolotana, in Sardegna

Nel comune che conta poco più di 2mila abitanti, ben 10 superano i 100 anni. E a fare da traino sono soprattutto le donne, con un'aspettativa di vita superiore alla media nazionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un nuovo borgo di centenari è stato scoperto in Sardegna. Si tratta di Bolotana, comune da 2000 abitanti nella provincia di Nuoro le cui donne registrano una longevità straordinariamente superiore alla norma. Secondo uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicago pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging, infatti, le persone di sesso femminile che superano i 70 anni in questo piccolo paese hanno una probabilità di raggiungere i 100 di tre volte superiore alla media nazionale.

Numeri in crescita e sopra la media Nel 2024 erano 6 i centenari a Bolotana su una popolazione di poco più di 2.000 abitanti, ora sono 10 su una popolazione di 2.262 persone. L'analisi dei dati contenuti nell'anagrafe comunale e nei registri parrocchiali ha consentito al team di mappare la popolazione per un intero secolo e avere conferma che nel paese l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Fatti i calcoli, si tratta di circa 442 centenari ogni 100 mila residenti, un dato 10 volte superiore alla media sarda e 11 volte superiore a quella statunitense.

Un dato trainato dalle donne Sono le donne, però, che hanno valori straordinari: arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. La media italiana è intorno al 3,5%. Questi dati, secondo le stime dei ricercatori, piazzano le donne di Bolotana subito dietro a quelle di Hong Kong nella classifica della longevità femminile nel mondo. "Pensiamo che questa sia la popolazione femminile più longeva al mondo, o quasi", ha affermato in una nota uno degli autori dello studio, S. Jay Olshansky. Potrebbe interessarti Nella "Blue Zone" in Ogliastra per scoprire il segreto della longevità

Sardegna terra di centenari La Sardegna è da almeno un ventennio tra i luoghi di interesse per chi si occupa di studi sulla longevità. Una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette 'Blue zone', quelle aree del mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora anche Bolotana potrebbe a buon diritto rivendicare l'inserimento nella lista. “Secondo alcuni parametri, Bolotana è la ‘zona blu’ più straordinaria - ha affermato in un'intervista riportata sul sito del National Geographic Dan Buettner, National Geographic Explorer ed esperto del campo -. Mentre le altre zone blu stanno diminuendo, questa è in crescita. In altre parole, ogni anno ci sono sempre più centenari”.