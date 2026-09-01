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Cronaca

Nella "Blue Zone" in Ogliastra per scoprire il segreto della longevità

Sharon Di Carlo

©Getty

In un angolo remoto della Sardegna, tra le alture del Gennargentu, il tempo scorre più lento che altrove: è l'Ogliastra, una delle cinque Blue Zone riconosciute al mondo, dove arrivare a cent'anni è un dono di famiglia, tramandato di generazione in generazione. A Seulo, il fenomeno raggiunge una proporzione senza eguali sul pianeta. Non è solo una questione di geni: è una comunità che non lascia mai soli i propri anziani

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