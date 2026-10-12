Incidente a Rosolina, van finisce fuori strada: sette feriti

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Incidente a Rosolina, van finisce fuori strada vicino a Rovigo: sette feriti

Cronaca

Uno di loro, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, mentre gli altri sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente ospedalizzati 

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Sette persone, che viaggiavano in un van, sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto lunedì mattina a Rosolina, in provincia di Rovigo, e ha impegnato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adria.

Un ferito in gravi condizioni

Tutti gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti. Uno di loro, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, mentre gli altri sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente ospedalizzati. I Vigili del Fuoco hanno operato per prestare assistenza trasportando i feriti a livello stradale cosicché potessero essere presi in cura dai sanitari oltre a mettere in sicurezza il veicolo e l'area interessata dall'incidente. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e al servizio di emergenza sanitaria Suem 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. 

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