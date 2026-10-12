Il cedimento è avvenuto nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra. L’uomo intrappolato è vivo e cosciente ma si trova sotto terra da ormai più di 16 ore: l’intervento degli specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco è iniziato nella serata di ieri ed è proseguito per tutte notte

Uno speleologo è bloccato a dieci metri di profondità a causa di una frana che ha bloccato l'ingresso di una grotta in Sardegna. Sono andate avanti per tutta la notte e proseguiranno senza sosta le operazioni degli specialisti del corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco per salvare l’uomo, un 31enne residente nel Sassarese, che da ormai 16 ore è intrappolato sotto terra nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra. Lo speleologo si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme.