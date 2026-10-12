Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fermato dai carabinieri muore dopo un malore, Procura di Lodi indaga

Cronaca
©Ansa

Gli investigatori stanno raccogliendo la testimonianza dei militari, oltre ad ascoltare le telefonate al 112. È stata disposta l'autopsia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È accaduto a Lodi. La vittima, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti. 

Cosa sappiamo

Il 39enne, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato intorno alle 4 di questa mattina in via Vittime della Violenza. Sembra che si trovasse sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo avere tentato un furto. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri lo hanno fatto scendere dalla recinzione e poi lo hanno bloccato a tutela della sua incolumità, perché continuava ad agitarsi e urlare. Subito dopo, è andato in arresto cardiaco, e sono stati gli stessi carabinieri ad avergli prestato i primi soccorsi con il defibrillatore a bordo dell'auto della polizia, arrivata a supporto. Poi è stato trasportato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. La procura sta raccogliendo la testimonianza dei carabinieri, oltre ad ascoltare le telefonate al 112. È stata disposta l'autopsia.

Cronaca: Ultime notizie

Bari, bambina morta a 18 mesi per infezione: al via nuove indagini

Cronaca

La gip ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Bari sul caso...

Incidente a Rosolina, van finisce fuori strada: sette feriti

Cronaca

Uno di loro, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, mentre gli...

Meteo, allerta vento forte al Centro Sud. In arrivo anticiclone

Cronaca

Nelle prossime ore l'Italia registrerà un'ondata di forti raffiche di vento, soprattutto nelle...

Delitto di Garlasco, cosa sappiamo dell’ex capitano dei Ris Marino

Cronaca

Nel 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Giovanni Pascoli, Alberto Marino...

Orio al Serio, confiscati beni di lusso per 27mila euro a donna

Cronaca

All'interno delle sue due valigie sono stati rinvenuti dieci beni di lusso di una nota casa di...

Cronaca: i più letti