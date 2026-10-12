Fermato dai carabinieri muore dopo un malore, Procura di Lodi indaga

Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È accaduto a Lodi. La vittima, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti.

Cosa sappiamo

Il 39enne, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato intorno alle 4 di questa mattina in via Vittime della Violenza. Sembra che si trovasse sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo avere tentato un furto. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri lo hanno fatto scendere dalla recinzione e poi lo hanno bloccato a tutela della sua incolumità, perché continuava ad agitarsi e urlare. Subito dopo, è andato in arresto cardiaco, e sono stati gli stessi carabinieri ad avergli prestato i primi soccorsi con il defibrillatore a bordo dell'auto della polizia, arrivata a supporto. Poi è stato trasportato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. La procura sta raccogliendo la testimonianza dei carabinieri, oltre ad ascoltare le telefonate al 112. È stata disposta l'autopsia.